''Serrac, Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i cezalandırdı''
Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i cezalandırdığı duyuruldu.
DHA20 Ekim 2020 Salı 09:11 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:37
Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i cezalandırdığı duyuruldu.