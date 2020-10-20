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Dünya

''Serrac, Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i cezalandırdı''

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i cezalandırdığı duyuruldu.

DHA20 Ekim 2020 Salı 09:11 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:37
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Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i cezalandırdığı duyuruldu.

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