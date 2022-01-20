Sert yaptırımlara maruz kalmıştı... İki Afrika ülkesinde destek gecikmedi

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 01:42 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 01:42

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop tarafından yapılan yazılı açıklamada, hafta başında Gine ve Moritanya'dan gelen delegasyonların Mali'ye desteğini yinelediği belirtildi.

Açıklamada, Gine ve Moritanya'nın ECOWAS ülkelerinin aksine sınırlarını Mali'ye kapatmama kararı aldığı kaydedildi.

Mali'de 24 Mayıs'ta darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Ocak'ta, demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

- BM'NİN MALİ'YE YAPTIRIMLARINI ÇİN VE RUSYA ENGELLEDİ

ECOWAS ülkeleri, cuntanın 5 yıl yönetimde kalma kararının ardından 9 Ocak'ta Gana'nın başkenti Akra'da olağanüstü toplanmıştı.

Zirvede, ECOWAS ülkelerinin Bamako büyükelçilerini geri çağırması, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarının dondurulması, ekonomik yardımların durdurulması, temel ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzemeler haricinde Bamako ile her türlü ticari ilişkinin askıya alınması ve ECOWAS ülkelerinin Mali'ye sınırlarını kapatması kararı alınmıştı.

Aynı zamanda Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) de ekonomik ambargo uygulayacağını açıklamıştı.

Fransa da 12 Ocak'ta ECOWAS'ın Mali'ye yaptırımlarına destek içeren bildiriyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmuştu.

BMGK'nin yaptırımlara destek vermesini öngören bildiri, Çin ve Rusya tarafından engellenmişti.

- AB'DEN DE YAPTIRIM

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 13 Ocak'ta ECOWAS'ın aldığı ambargo kararı doğrultusunda AB'nin de Mali'ye yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

Batı Afrika'da yer alan 15 üye ülkeden oluşan ECOWAS, Gine ve Mali'deki darbenin ardından bu 2 ülkenin üyeliklerini askıya almıştı.

ECOWAS üyesi komşuları Senegal, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili'nin Mali'ye hava ve kara sınırlarını kapatması ülkenin adeta "abluka" altına alınmasına neden olmuştu.

Mali'ye, ECOWAS üyesi olmayan diğer komşusu Cezayir'den destek gelmişti. Halihazırda cuntanın yönetimde olduğu diğer komşu Gine de ECOWAS üyeliği askıya alındığı için ambargo kararını tanımıyor. Moritanya'nın ise ECOWAS üyesi olmadığı için ambargoya uyma zorunluluğu bulunmuyor.

- 22 OCAK'TA EYLEMLER DÜZENLENECEK

Mali'deki cunta yönetimi hem ECOWAS hem AB'nin aldığı yaptırım kararlarına karşı çıkarak halkı meydanlara çağırmıştı.

Başta başkent Bamako olmak üzere ülke çapında 14 Ocak'ta yaptırımları protesto etmek için eylemler düzenlenmişti.

Gösterilerde, Fransa'nın ülkedeki askeri varlığı da protesto edilirken, eylemcilerin Rusya bayrakları taşıması ise dikkati çekmişti.

Öte yandan yurt dışında bulunan Mali diasporası, 22 Ocak'ta yeniden sokaklara dökülme çağrısı yaptı.

Mali'nin yanı sıra başta Fransa ve ABD olmak üzere birçok ülkede ECOWAS yaptırımları protesto edilecek.