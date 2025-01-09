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Dünya

Ses kaydı ortaya çıktı! ''Suriye'de yenildik'' itirafı

İran'da Tuğgeneral Behrouz Esbati'nin 31 Aralık'ta yaptığı konuşma ortaya çıktı. Ses kaydında Esad rejiminin düşüşünün 'Tahran için yenilgi ve çok büyük bir darbe' olduğunu itiraf etti.

IHA9 Ocak 2025 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
Ses kaydı ortaya çıktı! ''Suriye'de yenildik'' itirafı
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İran'da Tuğgeneral Behrouz Esbati, başkent Tahran'daki Veliasr Camisi'nde 31 Aralık'ta yaptığı konuşma ortaya çıktı. Konuşmanın ses kaydı, Cenevre'de İran üzerine haberler yapan gazeteci Abdullah Abdi tarafından yayımlandı. New York Times gazetesinin haberine göre Tuğgeneral Esbati konuşmasında, "Suriye'yi kaybetmenin gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yenildik, çok kötü bir şekilde yenildik, çok büyük bir darbe aldık ve çok zor bir süreçti" ifadelerini kullandı. Tuğgeneral Esbati, Suriye rejiminin devrilmesinden önce son 1 yıldır Şam-Tahran ilişkilerinin gerildiğini, Esad'ın İran destekli milislerin Suriye'den İsrail'e karşı yeni bir cephe açmasına izin vermediğini belirtti.

"RUSYA MUHALİFLERİ VURACAĞINI SÖYLEDİ, ANCAK BOŞ ARAZİLERİ HEDEF ALDI"

Beşar Esad'ın devrilmesinden kısmen Rusya'yı da sorumlu tutan Esbati, Rusya'nın Tahran'a muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ait karargahı bombalayacağını söylediğini, ancak bunun yerine boş arazileri hedef aldığını dile getirdi. Esbati ayrıca Rusya'nın, İsrail'in 2024'te Suriye'ye yönelik saldırılarında radarları kapattığını ve böylece İsrail ordusunun daha etkili bir şekilde saldırabilmesini kolaylaştırdığını ifade etti.

İranlı general, Esad'ın devrilmesinde ülkede içindeki yolsuzluğun büyük rol oynadığını belirterek Suriye'nin üst düzey yetkilileri ve generalleri arasında rüşvetin yaygın olduğunu vurguladı.

"(SURİYE'DE) YILLARDIR TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNE SIZAN ADAMLARIMIZI HAREKETE GEÇİREBİLİRİZ"

Esbati, Esad'ın devrilmesine rağmen İran'ın Suriye'deki siyasi gelişmelerden bağımsız olarak ülkedeki savaşçı devşirme faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, "Yıllardır çalıştığımız tüm ağları aktif hale getirebiliriz. Yıllardır toplumun farklı kesimlerine sızan adamlarımızı harekete geçirebiliriz, sosyal medyada aktif olabiliriz, direnç hücreleri oluşturabiliriz. Artık diğer uluslararası arenalarda yaptığımız gibi orada da faaliyet gösterebiliriz, buna zaten başladık" ifadelerini kullandı.

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