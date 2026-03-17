İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2155
  • EURO
    50,9797
  • ALTIN
    7117.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ses kaydı sızdırıldı! Mücteba Hamaney saldırıdan bakın nasıl kurtulmuş?
Ses kaydı sızdırıldı! Mücteba Hamaney saldırıdan bakın nasıl kurtulmuş?

ABD ile soykırımcı İsrail'in İran'a saldırılarının 18'inci gününde İngiliz basını Tahran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ölmekten saniyelerle kurtulduğunu iddia etti. İngiliz basını buna ilişkin ses kayıtları yayınladı.

METE ALİ MAVİŞ17 Mart 2026 Salı 14:24
ABONE OL

ABD ile soykırımcı İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırlar 18. gününe girdi. ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk gününde öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney geçti. İran 'ın yen dini lideri Mücteba Hamaney'in de hedef olduğunu yazan İngiltere basını, dikkat çeken kayıtlar yayınladı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İngiliz basını The Telegraph sızdırılan ses kayıtlarına göre, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, füzelerin evine isabet etmesinden sadece saniyeler önce bahçeye çıktığını öne sürdü. Olayın kritik anlarını gözler önüne seren İngiliz basınına göre, Hamaney 28 Şubat'ta yerel saatle 09.32'de İsrail tarafından fırlatılan "Blue Sparrow" balistik füzelerinin hedefi oldu.

İran yönetiminden üst düzey isimler ve Ali Hamaney'in de hedef alındığı saldırıdan sadece birkaç dakika önce, Mücteba Hamaney'in "bir şeyler yapmak" için dışarı çıktığı öğrenildi.

MÜCTEBA HAMANEY'İN EŞİ ÖLDÜ

Ali Hamaney'in ofisinin protokol şefi Mazaher Hüseyni'nin sızdırılan ses kayıtlarında, Hüseyni'nin "Allah'ın takdiriyle Mücteba'nın bahçeye çıkıp bir şey yapması ve sonra geri dönmesi gerekiyordu. O sırada dışarıdaydı ve merdivenlerden yukarı çıkmak üzereyken binaya füze isabet etti. Eşi Haddad olay yerinde öldü." ifadelerini kullandığı yer aldı.

  • Tahran lideri kurtuldu
  • İngiliz basını iddia
  • ses kaydı açıklandı
  • Mürteca Hamaney
  • İran

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.