Ses kaydı sızdırıldı! Mücteba Hamaney saldırıdan bakın nasıl kurtulmuş?

ABD ile soykırımcı İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırlar 18. gününe girdi. ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk gününde öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney geçti. İran 'ın yen dini lideri Mücteba Hamaney'in de hedef olduğunu yazan İngiltere basını, dikkat çeken kayıtlar yayınladı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İngiliz basını The Telegraph sızdırılan ses kayıtlarına göre, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, füzelerin evine isabet etmesinden sadece saniyeler önce bahçeye çıktığını öne sürdü. Olayın kritik anlarını gözler önüne seren İngiliz basınına göre, Hamaney 28 Şubat'ta yerel saatle 09.32'de İsrail tarafından fırlatılan "Blue Sparrow" balistik füzelerinin hedefi oldu.

İran yönetiminden üst düzey isimler ve Ali Hamaney'in de hedef alındığı saldırıdan sadece birkaç dakika önce, Mücteba Hamaney'in "bir şeyler yapmak" için dışarı çıktığı öğrenildi.

MÜCTEBA HAMANEY'İN EŞİ ÖLDÜ

Ali Hamaney'in ofisinin protokol şefi Mazaher Hüseyni'nin sızdırılan ses kayıtlarında, Hüseyni'nin "Allah'ın takdiriyle Mücteba'nın bahçeye çıkıp bir şey yapması ve sonra geri dönmesi gerekiyordu. O sırada dışarıdaydı ve merdivenlerden yukarı çıkmak üzereyken binaya füze isabet etti. Eşi Haddad olay yerinde öldü." ifadelerini kullandığı yer aldı.