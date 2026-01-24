Katar merkezli Aljazeera gazetesi, elde ettiği ses kayıtları ve belgelerle Esad rejiminin işlediği savaş suçlarını ifşa etti. Rejimin isimlerinden biri olan Tümgeneral Bassam Al Hassan telefon kayıtları yer alıyor.

Aljazeera'nın aktardığına göre; kayıtlarda Hassan, kimyasal silah kullanımı emrinin bizzat Beşşar Esad tarafından verildiğini doğruluyor.

Buna göre Hassan emri Badi Ali'ye iletti ve o da kimyasal silah birliğini başı olan Tuğgeneral Ghassan Abbas ile işbirliği içinde koordinasyonu yürüttü.

Rakka'da tarihi gün

YPG'yi bitiren Ankara-Şam-Washington üçgeni! Suriye modeli Gazze'ye örnek olabilir

Petrol sahaları Şam'ın kontrolüne geçti