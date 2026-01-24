İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Ses kaydı ve belgeler ifşa oldu! Kimyasal saldırı emri bizzat Esad'dan

Elde edilen ses kayıtları ve belgeler, Suriye'de kimyasal silah kullanımı emrinin bizzat devrik rejim lideri Beşşar Esad tarafından verildiğini doğruluyor.

24 Ocak 2026 Cumartesi 08:42
Ses kaydı ve belgeler ifşa oldu! Kimyasal saldırı emri bizzat Esad'dan
Katar merkezli Aljazeera gazetesi, elde ettiği ses kayıtları ve belgelerle Esad rejiminin işlediği savaş suçlarını ifşa etti. Rejimin isimlerinden biri olan Tümgeneral Bassam Al Hassan telefon kayıtları yer alıyor.

Aljazeera'nın aktardığına göre; kayıtlarda Hassan, kimyasal silah kullanımı emrinin bizzat Beşşar Esad tarafından verildiğini doğruluyor.

Buna göre Hassan emri Badi Ali'ye iletti ve o da kimyasal silah birliğini başı olan Tuğgeneral Ghassan Abbas ile işbirliği içinde koordinasyonu yürüttü.

  • Esad rejimi
  • savaş suçu
  • kimyasal silah

