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Dünya

Sesini duyup gittiler... Rusya'da -54 derecede buz tutan köpek üzerindeki buzlar kırılarak kurtarıldı

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da bir köpek -54 derecede donmak üzereyken, kasaba sakinleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı. Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 10:32 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:32
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Rusya’ya bağlı Yakutistan’da bir köpek -54 derecede donmak üzereyken son anda kurtarıldı. Kasabadaki bir hastanenin mutfak bölümünde çalışan bir görevli -54 derecede kısmen buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti. Buz tutan köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.

ÜZERİNDEKİ BUZ LEVYE İLE KIRILDI

Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesi titizlikle levye yardımıyla kırıldı. Kurtarılan köpek sıcak bir yere götürüldü. Veteriner tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumuna şaşıran yetkililer, " Neredeyse donmak üzereydi. Zamanında müdahale hayatını kurtardı. Buz tutmasına rağmen hayatta kalması bir mucize" dedi. Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.

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