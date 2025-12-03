İSTANBUL 16°C / 7°C
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
  • Seul ile Washington nükleer iş birliğinde anlaştı
Dünya

Seul ile Washington nükleer iş birliğinde anlaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ile kullanılmış nükleer yakıtın işlenmesi ve uranyum zenginleştirme alanında ortak girişim kararı aldıklarını duyurdu.

3 Aralık 2025 Çarşamba 14:14
Seul ile Washington nükleer iş birliğinde anlaştı
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkede kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesi veya uranyum zenginleştirme faaliyetleri için ortak girişim kurulması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile anlaştıklarını söyledi.

Güney Kore'de yayın yapan The Chosun Daily gazetesinin haberine göre Lee, başkent Seul'de düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin nükleer alanda attığı adımlara ilişkin konuştu.

Lee, Trump'ın, kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesi veya uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin Güney Kore'de yapılmasını ve bunlar için iki ülke arasında yüzde 50'ye yüzde 50 ortak girişim kurulmasını önerdiğini aktardı.

Ortak girişime yönelik görüşmelerin "iyi geçtiğini" belirten Lee, sonraki aşamalar için ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in görevlendirildiğini kaydetti.

Lee, 29 Ekim'de Trump ile görüşmesinde imzalanan anlaşma kapsamında Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planının ABD'den onay aldığını belirtmişti.

İki ülke arasında imzalanan ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin yayımlanan ortak bilgi notu, Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etme planının yanı sıra kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işlemesine dair teklifinin ABD tarafından onaylanmasını öngören yeni güvenlik anlaşmalarını da kapsıyordu.

  • nükleer yakıt
  • işlenmesi
  • ortak girişim

