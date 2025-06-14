Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale -Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'nın 120 kilometrelik Kırıkkale(Delice)-Çorum etabının temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Bugün, sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz; medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. Bu projeyle Anadolu'nun kalbini Karadeniz ile buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

-"SON 23 YILDA DEMİRYOLLARIMIZA YAKLAŞIK 64 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK"

Ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, demiryollarının ise bu yolculuğun en güçlü, en çevreci ve en ekonomik rotası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demiryolu ağlarıyla donattık. Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaptık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları Hattı gibi vizyon projelerle, Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun merkezi yaptık."

Her bir rayın, lojistik bağlantının; milletin refahına, ekonominin gücüne ve çevrenin geleceğine adanmış birer adım olduğunu ve durmadan ilerlediklerini sözlerine ekleyen Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın demiryolları için çizdiği büyük vizyonun ışığında, çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

-"PROJE, TÜRKİYE'NİN KUZEYİNE YAPILAN İLK HIZLI TREN İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI PROJESİ OLARAK TARİHE GEÇECEK"

Bugün de Kırıkkale (Delice) - Çorum arasında inşa edilecek hızlı tren hattının temelini atarak, bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Bu büyük destana yeni bir sayfa ekliyoruz. Bu proje, aslında Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek." şeklinde konuştu.

-"KIRIKKALE, DELİCE VE ÇORUM GÜZERGAHLARINDA ARTAN TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YÜKÜNÜ PAYLAŞACAK"

Bakan Uraloğlu, Ankara-Konya ve Konya-Karaman hızlı tren hatlarının yıllardır vatandaşlara hizmet sunduğunu da belirterek buranın devamında Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi ilk kez temelini attığımız bu hattımız Ankara'nın kuzeyinde Karadeniz'e uzanacak bir hat olarak sadece bir ulaşım yolu değil, milletimizin sıla hasretini dindiren, sevdiklerine kavuşturan bir köprü olacak. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi maneviyatın doruklara ulaştığı dini bayramlarımızda, Kırıkkale, Delice ve Çorum güzergahlarında artan trafik yoğunluğunun yükünü paylaşacak ve hafifletecek. Ailelerin, dostların ve sevdiklerin birbirine daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde kavuşmasını sağlayacak. Bu hat, insanımızın yüreğine dokunacak, birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirecek."

-ÇORUM-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

405 kilometrelik Ankara-Sivas Hızlı Tren projesi kapsamında inşa edilen hat kapsamında Delice'ye kadar 121,7 kilometrelik hızlı tren hattının mevcut olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Şimdi bunun devamına Kırıkkale Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum kesimini hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Saatte 200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacağını dile getiren Uraloğlu, Çorum-Ankara arasının sadece 1 saat 15 dakika olacağını kaydetti.

-ANKARA-SAMSUN ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAAT OLACAK

Bakan Uraloğlu, "Hattın devamındaki 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'in dalgalarını Akdeniz'in limanlarına ulaştıracak. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecek." dedi.

Kırıkkale(Delice)-Çorum hattının saatte 200 kilometre hıza uygun olarak; 5 istasyon, 8 delme tünel, 3 aç-kapa tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üstgeçit, 84 altgeçit ve 208 menfez gibi sanat yapılarıyla bir mühendislik şaheseri olacağını dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnşallah hattımızı 2029 sonunda tamamlayarak hizmete başlatacağız. Bu projemiz, sadece şehirlerimizi değil, hayalleri de birleştirecek. Kırıkkale, sanayi ve lojistikteki merkezi konumuyla bu hattın çelikten kapısı olacak. Çorum, Hititlerin izinde, sanayi ve ticaretin yeni bir kavşağına dönüşecek. Buğday tarlalarından yükselen bereket dünyaya ulaşacak. Amasya'nın elma bahçeleri Merzifon üzerinden demiryoluyla küresel pazarlara açılacak. Karadeniz'in incisi Samsun ise, bu hattın tamamlanmasıyla uluslararası ticarette bir yıldız gibi yükselecek."

-"KARADENİZ İLE AKDENİZ ARASINDA YÜKSEK KAPASİTELİ, HIZLI VE ÇEVRECİ BİR TAŞIMACILIK AĞI OLUŞTURUYORUZ"

Bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesinin de gündemde olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Yani aslında Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturuyoruz." dedi.

Bu ağ kapsamında Artvin'den itibaren, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerinin Ankara merkezli ulusal hızlı demiryolu ağına dahil olacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hattın Mersin'e kadar tamamlanmasıyla yaklaşık 8 milyon vatandaşımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. İnşallah 2053 yılında ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz. Şu anda; Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı – Kapıkule, Karaman-Ulukışla, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz. Bu çalışmalarla mevcut demiryolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053 vizyonumuz doğrultusunda da 28 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz."

Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın, bir ulaşım projesinden öte, bir kalkınma ateşi olduğunu sözlerine ekleyen Uraloğlu, "Türkiye'nin ihracat hedeflerine güç katacak, gençlerimizin ufkunu genişletecek, sanayici ve esnafımızın yüzünü güldürecektir. Bu hat, sadece bir demiryolu değil; Anadolu'nun kardeşlik türküsünün, birliğin, refahın ve bereketin yolu olacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, bu proje, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun'un potansiyelini zirveye taşıyacak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıracaktır." dedi.