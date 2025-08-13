Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır ve onları hiçbir şekilde dışlamak gibi bir niyet bulunmuyor, bunu İsrail öne sürmektedir." dedi.

Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Şeybani, ülkesinin Süveyda ilinde yaşanan gelişmelere değinerek, "Süveyda'da olanlar Suriye'de oluyor tabii ki, bizim halkımıza karşı oluyor. Devletimiz onlardan sorumlu. Suriye'de olup bitenler İsrail tarafından oluşturuluyor." dedi.

Suriye'nin barış süreci olmasını istediğini, Süveyda'nın Suriye tarihinde önemi olduğunu vurgulayan Şeybani, "Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır ve onları hiçbir şekilde dışlamak gibi bir niyet bulunmuyor, bunu İsrail öne sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Şeybani, Dürzilerin ileri gelenleriyle her zaman görüşüldüğünü belirterek, aklın galip gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİ İSTENMEKTE"

Uzun yıllar ülkesinde savaşın hakim olduğunu hatırlatan Şeybani, altyapı ve kurumlar olarak büyük zorluklar yaşandığına değindi.

Şeybani, bugün de yeni sorunlarla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, "Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor." diye konuştu.

Tüm bölgede istikrarın sağlanmasını istediğini söyleyen Şeybani, doğrudan ve doğrudan olmayan dış etkenler olduğuna işaret etti.

"Suriye'nin bölünmesi istenmekte." diyen Şeybani, bu girişimlerle mezhepsel ve ideolojik olarak bölünmenin amaçlandığını vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Haseke Konferansı'nın, ülkede SDG adını kullanan PKK/YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini belirterek "Haseke Konferansı, Suriye halkını temsil etmiyor ve başarısız bir girişim oldu." dedi.

Bakan Fidan'ın nazik kabulü ve samimi açıklamaları için teşekkür eden Şeybani, Suriye'de yıllardır süren savaşın her eve, kente ve köye derin etkileri olduğunu, bu yüzden Suriye'nin geleceği üzerine bir araya geldiklerini söyledi.

Şeybani, Suriye'nin altyapı, ekonomi ve kurumlar alanında yaşadığı büyük zorluklara rağmen dengeli ve pratik bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, devlet kurumlarının ayakta kalması için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

"HASEKE KONFERANSI, SURİYE HALKINI TEMSİL ETMİYOR"

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde düzenlenen konferansa değinen Şeybani, "Haseke Konferansı, Suriye halkını temsil etmiyor ve başarısız bir girişim oldu." ifadesini kullandı.

Konferansın Süveyda'daki olayları istismar etmeye çalıştığını vurgulayan Şeybani, ayrıca bu toplantının, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

"SURİYELİLERİN ÜLKEYE DÖNÜŞÜ İÇİN ZEMİN HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Şeybani, Türkiye ile ekonomi, güvenlik ve yeniden imar alanlarında koordinasyonun önemini vurgulayarak "Suriyelilerin ülkeye dönüşü için zemin hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ekonominin Suriye'nin yeniden imarı ve kalkınması için hayati önemde olduğunu belirten Şeybani, "Askeri ve güvenlik alanlarında koordinasyon içinde olmalı, sınırlarımızı korumalıyız. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı, bölgenin istikrarı demektir." diye konuştu.

Şeybani, ayrıca, Suriye'nin yanında yer alan ülkelerin desteğinin büyük önem taşıdığına dikkati çekip, Türk hükümeti ve halkına teşekkür ederek "Suriye'ye verdiği destek için Türkiye'ye minnettarız. İşbirliği ve dayanışma, bölgenin geleceği için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile siyasi işbirliğini güçlendirmenin Suriye'ye de olumlu yansıyacağını belirten Şeybani, bu çerçevede Türkiye ile ikili ve uluslararası konuları ele aldıklarını aktardı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin davetiyle Amman'da düzenlenen Süveyda konulu üçlü görüşmeye değinen Şeybani, "Ürdün'de bir araya geldik. ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack da vardı. Yaşananlar Suriye'de oluyor, haklarımıza karşı bir durum var ve devletimiz bu konuda sorumludur." dedi.

Suriye'deki sorunların büyük ölçüde İsrail kaynaklı olduğunu dile getiren Şeybani, Süveyda'da barış sürecinin başlamasını istediğini ifade etti.

Şeybani konuşmasının sonunda, Türkiye'nin desteğine teşekkür ederek Suriye'nin istikrarının bölge istikrarı anlamına geldiğini ve bu sürecin uluslararası destekle ilerlemesi gerektiğini vurguladı.