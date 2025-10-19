Şeybani'den Rusya'ya mesaj: Esad döneminde yapılan tüm anlaşmalar askıda

Suriye'nin resmi televizyonu El İhbariyye'ye konuşan Bakan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler (BM) oturumuna katılımından Rusya ziyaretine, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında yürütülen müzakerelerden Süveyda ilindeki yol haritasına ve İsrail'le güvenlik anlaşmasına kadar birçok başlığı ilişkin konuştu.

Suriye'nin diplomasi yaklaşımında tarihi bir dönüşüm yaşandığını belirten Şeybani, devrik rejimin "şantaj diplomasisinin" sonuçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

"DİPLOMASİ, SURİYELİLERİN ÇIKARLARINI KORUYAN İLK SAVUNMA HATTIDIR"

Şeybani, "Suriye diplomasisi, yeniden imarın temel dayanaklarından biridir. Diplomasi, Suriyelilerin çıkarlarını koruyan ilk savunma hattıdır." diye konuştu.

Suriye'deki dönüşümü hedef alan veya ülkeyi kutuplaştırmayı amaçlayan girişimlere karşı ülkeyi koruduklarını belirten Şeybani, "Yeni Suriye, uluslararası platformlarda önceki dönemin aksine ilham kaynağı olan ve gurur veren bir örnek olarak anılıyor." diye konuştu.

"Suriye'yi savaş halindeki bir devletten, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir devlete dönüştürdük." diyen Şeybani, diplomatik çalışmalarda Suriyelilerin imajını bozan geçmiş mirasın ciddi bir engel oluşturduğunu söyledi.

"ŞARA'NIN BM KONUŞMASI SURİYELİLERİ İLK KEZ GERÇEKTEN TEMSİL EDEN TARİHİ BİR ADIM"

Şara'nın BM'deki konuşmasının "duygusal bir içerik taşıdığını ve Suriye hikayesini özetlediğini" kaydeden Şeybani, "Cumhurbaşkanı Şara'nın BM konuşması Suriyelileri ilk kez gerçekten temsil eden tarihi bir adım." dedi.

Şeybani, "Lübnan ziyaretimizde Suriyeli tutuklular dosyası önceliklerimizin başındaydı. Bu konuda karar aşamasını geçtik ve uygulama süreçlerine başladık." ifadesini kullandı.

"RUSYA İLE DEVRİK REJİM ARASINDA YAPILAN ANLAŞMALARI KABUL ETMİYORUZ"

Suriye'de Kasım 2024'te rejime karşı düzenlenen operasyonlar sırasında Hama ilinde Rusya heyetiyle görüştüğünü aktaran Şeybani, şunları kaydetti:

"Ruslar bana Şam'ı kaç saatte kontrol edeceksiniz diye sorduklarında 48 saat demiştim. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğümde '10 güne ihtiyacımız var.' demişti. Ancak biz 36 saat içinde Şam'da idik. Bir sonraki Ruslarla Dışişleri Bakanı sıfatıyla görüştüğümde 48 saat değil 36 saat olduğunu söyledim ve verdiğim bilgiyi düzelttim"

Şara'nın Rusya ziyaretine ilişkin bilgi veren Şeybani, Beşşar Esed'in akıbeti, zarar gören halkın hakları, tazminatlar, Rus askeri varlığı ile askeri ve ekonomik anlaşmalar dahil Suriye halkının aklına gelebilecek tüm başlıkların masada müzakere edildiğini söyledi.

Şeybani, Rusya ile ilişkilerin açılım sürecinin aşamalı ilerlediğini kaydederek, "Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşmalara ulaşmış değiliz. Rus tarafının üzerinde mutabık kaldığı nokta, eski anlaşmaların yeniden değerlendirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Rus askeri varlığının konumunun da müzakere başlıklarından biri olduğunu belirten Şeybani, "Bu üslerin görev tanımı ve bulundukları yerlerin statüsü üzerine konuşuyoruz." dedi.

"HER TÜRLÜ BÖLÜNMEYİ VEYA FEDERALİZMİ REDDEDİYORUZ"

Şeybani, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarının dışında kalmasının devletle aralarındaki uçurumu derinleştirdiğini ifade ederek, "Her türlü bölünmeyi veya federalizmi reddediyoruz. Bu konu tartışmaya veya müzakereye açık değildir." dedi.

Şeybani, Mart 2024'ten bu yana SDG ile birçok görüşme yapıldığını söyleyerek, son görüşmenin savunma ve içişleri bakanlarının yanı sıra Humus, Halep ve Şam valileriyle 16 Ekim'de düzenlendiğini dile getirdi.

Kürt bileşeniyle ortaklığın en hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şeybani, örgütün askeri ve güvenlik yapılarının gerek Savunma Bakanlığına gerekse İçişleri Bakanlığına entegrasyonunun zamanının geldiğini ifade etti.

İsrail'in sahadaki uygulamalarının Suriye'de istikrarsızlığı derinleştirdiğine dikkati çeken Şeybani, Suriye açısından vazgeçilmez olanın, İsrail'in 8 Aralık 2024'ten önceki, yani 1974 Anlaşması'nın belirlediği sınırlara geri çekilmesi olduğunu vurguladı.

Süveyda'nın herkesin içine çekildiği bir tuzak olduğuna işaret eden Şeybani, İsrail'in Süveyda meselesini kötü amaçlarla kullandığının altını çizdi.

Şeybani, Çin'in Suriye açısından önemli bir rol oynayacağına inandığını belirterek, kasım ayının başında Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceklerini açıkladı.