Uluslararası toplumu, Modi'ye karşı sesini çıkarmamakla suçlayan Gilani, "Modi'nin Keşmir’e yönelik son eylemlerinden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması konusunda Hindistan’a bugüne kadar baskı yapmayan uluslararası toplum sorumludur. Uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu insanların ümmetten büyük beklentileri var. Ama ne yazık ki uluslararası toplantılarda birtakım kararlar geçiren ülkeler, Hindistan’la yani Müslümanların katili Modi’yle iyi ikili ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"KEŞMİR'İN DESTEKÇİSİ TÜRKİYE VE PAKİSTAN"

Gilani, Keşmirli bağımsızlık hareketlerinin Hindistan tarafından "terörist faaliyetler" olarak nitelendirmesine de değinerek, "Hindistan bugün Keşmir’deki özgürlük savaşçılarına terörist diyor. Ama şu var ki vaktinde Hindistan İngilizlerden bağımsızlığını kazanmaya çalışırken de İngilizler onlar için terörist diyordu." dedi.

Türkiye ve Pakistan'ın Keşmir'e destek veren iki ülke olduğunu da vurgulayan Gilani, "Türk halkına teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bizi savundu. Bu gezegende Keşmir’in destekçisi iki ülke var; Pakistan ve Türkiye. Keşmirliler olarak halkınızı selamlıyoruz." açıklamasında bulundu,