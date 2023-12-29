''Şeytan kuyruklu yıldızı'' adlı göktaşı bugün ya da yarın patlayacak

Gökbilimcilerden, dünyaya yaklaşan "şeytan kuyruklu yıldızına" ilişkin açıklama geldi. Bu yıl birçok kez patlayan "şeytan kuyruklu yıldızı" adlı göktaşının bir modelinin çıkarıldığını ifade eden gökbilimciler, göktaşının her 15 günde bir patlayarak gaz ve buz püskürttüğünü aktardı. Resmi olarak 12P Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen göktaşında en son patlamanın 14 Aralık'ta yaşandığı belirlenirken bir sonraki patlamanın bugün ya da yarın olabileceği açıklandı.

Güneşten gelen yoğun ısı tarafından etkilendiği belirlenen 12P Kuyruklu Yıldızı, patlamalar sırasında boynuzlar çıkarması nedeniyle "şeytan kuyruklu yıldızı" olarak adlandırılıyor. Göktaşının 2024 yılının Nisan ayında Dünya'ya en yakın konuma geleceği, Mayıs ve Haziran aylarında ise çıplak gözle görülebileceği tahmin ediliyor. Şeytan kuyruklu yıldızının en parlak olacağı tarih ise 2 Haziran 2024 olarak ifade ediliyor.