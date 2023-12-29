İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5679
  • EURO
    32,7688
  • ALTIN
    1963.36
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Şeytan kuyruklu yıldızı'' adlı göktaşı bugün ya da yarın patlayacak
Dünya

''Şeytan kuyruklu yıldızı'' adlı göktaşı bugün ya da yarın patlayacak

Gökbilimciler, Dünya'ya doğru yaklaşan şehir büyüklüğündeki “şeytan kuyruklu yıldızı” adlı göktaşının bugün ya da yarın patlayacağını söyledi.

IHA29 Aralık 2023 Cuma 19:43 - Güncelleme:
''Şeytan kuyruklu yıldızı'' adlı göktaşı bugün ya da yarın patlayacak
ABONE OL

Gökbilimcilerden, dünyaya yaklaşan "şeytan kuyruklu yıldızına" ilişkin açıklama geldi. Bu yıl birçok kez patlayan "şeytan kuyruklu yıldızı" adlı göktaşının bir modelinin çıkarıldığını ifade eden gökbilimciler, göktaşının her 15 günde bir patlayarak gaz ve buz püskürttüğünü aktardı. Resmi olarak 12P Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen göktaşında en son patlamanın 14 Aralık'ta yaşandığı belirlenirken bir sonraki patlamanın bugün ya da yarın olabileceği açıklandı.

Güneşten gelen yoğun ısı tarafından etkilendiği belirlenen 12P Kuyruklu Yıldızı, patlamalar sırasında boynuzlar çıkarması nedeniyle "şeytan kuyruklu yıldızı" olarak adlandırılıyor. Göktaşının 2024 yılının Nisan ayında Dünya'ya en yakın konuma geleceği, Mayıs ve Haziran aylarında ise çıplak gözle görülebileceği tahmin ediliyor. Şeytan kuyruklu yıldızının en parlak olacağı tarih ise 2 Haziran 2024 olarak ifade ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.