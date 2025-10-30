Seyyid Baba külliyesi Halep'te açıldı

İHH, Halep'e bağlı Azez kırsalında bulunan Şam Üniversitesi kampüsünde 10 derslik ve bin 700 kişinin aynı anda ibadet edebilecek camiden oluşan külliyenin açılışını yaptı.

Bu komplekside Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri eğitim görecek. Ayrıca bölgede yaşayan siviller ve öğrenciler camide ibadetlerini gerçekleştirecek.

Külliyenin açılışına bölge halkının ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Şam Üniversitesi Rektörü İzzeddin El Kaddur, "2016 yılından beri eğitim veren Üniversitemiz çok zor şartlar altında bugüne gelmiştir. Çok şükür bugünde yeni bir eğitim kompleksinin açılışı için bir araya geldik."

"BU GENÇLER, YARINLARI KURACAK"

İHH Mütevelli Heyeti üyesi Muhammet Hanefi Kutluoğlu ise "Bu Üniversiteyi kurmamızdaki maksadımız, bu savaşın mutlaka biteceği ve bu memleketi imar ve ihya edecek gençleri yetiştirmekti. Bugün bu hedefimize ulaştığımız için şükrediyoruz. Bu gençler, yarınları kuracak."

Halep Vakıfları İlişkiler Ofisi Müdürü Ahmed Abdulhamid ise "Bu komplekste kardeşlerimiz hem okuyacak hem bu ülkenin geleceğini ve güvenliğini inşa edecekler. Bu hizmetlerden dolayı Türkiye ve İHH'ya teşekkür ederim" dedi.

İHH ile bu projenin yapımına katkı verdiğimiz için mutlu olduklarını ifade eden Muhammed Özmeşe, "Seyyid Baba 2020 yılında vefat etti. Bu mescide adını verdik. Çok şükür bugünleri gördük."

CAMİ VE MEDRESELER İNŞA EDİLİYOR

İHH, dünyanın dört bir yanında inşa ettiği kalıcı eserlerle mazlumlara, savaş mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

Suriye'nin birçok noktasında kalıcı eserler bırakan İHH, "Yaraları Ve Yarınları Onarıyoruz" kampanyası ile kalıcı eserleri inşa ediyor.

Bu kapsamada çalışmalarını sürdüren İHH, bölge halkının sosyal ve eğitim çalışmalarına destek sağlıyor.

İHH insani yardım vakfı, 2011 yılından buyana Suriye'de gıda, barınma, sağlık, eğitim ve kalıcı eserler yardımlarında bulunuyor.

SEYYİD MUHAMMED DURAK YUMUŞAK (SEYYİD BABA) KİMDİR?

Hicrî 1349 / Milâdî 1931 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ömrünü Allah yoluna adamış, merhametiyle gönüllere dokunmuş, hikmetiyle zihinleri aydınlatmıştır. 78 yaşında çıktığı ilk Afrika yolculuğunda, "Yaşlılık, ihlâsla yapılan hizmete mânî değildir." sözüyle gençlere azim, ihlâs ve adanmışlık dersi vermiştir. 20 Kasım 2020 yılında vefat etmiştir.