İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3996
  • EURO
    17,5933
  • ALTIN
    971.97
  • BIST100
    2431.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Shakira vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanacak
Dünya

Shakira vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanacak

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 14,5 milyon avroluk vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme, şarkıcının yargılanması için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi.

Savcılık, 2012-2014 yıllarına ait dönemde 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla Shakira hakkında 6 farklı suçlamayla para ve hapis cezası talep ediyor.

Diğer yandan Shakira'nın davasına bakan avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, Kolombiyalı şarkıcının "kusursuz olduğu için masumiyetini savunmaya devam edeceği" bildirildi.

Avukatlık bürosu, "savunma tarafından öne sürülen iddiaların mahkemece reddedilmediğini, olağan sürecin devam ettiğini" belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.