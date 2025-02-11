Resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ı bahçeye gelişinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Devlet Bakanı'nın eşi Zaliha binti Mustafa ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif samimiyetle karşıladı.

Kuala Lumpur Belediyesi ve Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumunun da aralarında olduğu çeşitli kamu kurumlarının standlarını ziyaret eden Emine Erdoğan, atık malzemenin geri dönüştürülme süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Perdana Botanik Bahçesi anı defterini imzalayan Emine Erdoğan ve Dr. Wan Azizah İsmail, ziyaret anısına bahçeye, gücü ve dayanıklılığı temsil etmesi ve derin kültürel öneme sahip olmasından dolayı "Malezya'nın Ulusal Ağacı" olarak nitelendirilen "merbau" ağacını dikti.

- KUALA LUMPUR BELEDİYE BAŞKANI SHARİF'TEN EMİNE ERDOĞAN'A SIFIR ATIK TEŞEKKÜRÜ

Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif, Emine Erdoğan'a sıfır atık konusundaki vizyoner liderliği için teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ve Kuala Lumpur Belediyesi arasında "Stratejik İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Anlaşmayı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif imzaladı.

Sıfır atık uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla imzalanan anlaşmayla, iki tarafın sürdürülebilir şehir yönetimi, atık azaltımı ve geri dönüşüm konularında ortak projeler geliştirmesi hedefleniyor.

Ayrıca Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumu Başkanı Shareen Shariza Dato' Abdul Ghani tarafından da "Değişim Mektubu" imzalandı.

Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve sıfır atık uygulamalarını teşvik etmek amacıyla imzalanan "Değişim Mektubu", tarafların sıfır atık politikaları, atık azaltımı, geri dönüşüm ve kapasite geliştirme alanlarında karşılıklı bilgi paylaşımını içeriyor.

- "SIFIR ATIK BİLİNCİNİN KÜRESEL ÖLÇEKTE YAYGINLAŞMASI İÇİN İKİ ÖNEMLİ ADIM ATTIK"

Emine Erdoğan, bahçeyi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünyamız, üzerimize emanet edilen en kıymetli miras. Onu korumak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ancak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, ortak akılla hareket ederek mümkün. Bugün Malezya'da, dostluğun ve iş birliğinin gücüne inancımızla, sıfır atık bilincinin küresel ölçekte yaygınlaşması için iki önemli adım attık. Perdana Botanik Bahçesi'ni Malezya Başbakanı'nın değerli eşi Wan Azizah Wan İsmail ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı, kıymetli dostum Maimunah Mohd Sharif ile ziyaret ettik. Kuala Lumpur Belediyesinin ilham verici sıfır atık çalışmalarını inceleme fırsatı buldum. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle Sıfır Atık Vakfımız ve Kuala Lumpur Belediyesi ile Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumu arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının hayırlı olmasını diliyorum. Ortak evimiz dünya için önemli bir dönüşümün habercisi olan anlaşmaların, bugün toprağa bıraktığımız fidan gibi geleceğe kök salmasını diliyorum."

Emine Erdoğan: Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora beratı tevdi edilmesine ilişkin paylaşım