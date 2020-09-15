15 Eylül 2020 Salı 09:25 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 09:25

Yıldız oyuncu Sharon Stone, ABD Başkanı'na dair görüşleri sorulduğunda "Aslında, Trump'la empati kuruyorum çünkü onu izlemek yürek parçalayıcı" diye konuştu.

The Telegraph'a konuşan Stone, "Bence Trump'ın bazı çocukluk travmaları var. Bu adama bakıyorum ve travmaları her neyse, bana kendisine işkence edip kendi canını yakıyor gibi geliyor" dedi.

62 yaşındaki Stone, söylediklerinin Trump'ın seçmen tabanı için de geçerli olabileceğini belirtti.

Stone sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum, Nazi maskelerini ve tüm o şeyleri takınıp Trump'ı desteklemek için sokağa çıkan pek çok kişiyi etkiliyor."

"Onlar da yürek parçalayıcı derecede içsel bir öfkeye sahip kişiler. Bu öfke, çok güvensiz hissetmek ve çok incinmekten geliyor."