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Dünya

Sheinbaum'dan Trump'ın teklifine ret: Askerlerinizi istemiyoruz

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıkladı.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 08:18 - Güncelleme:
Sheinbaum'dan Trump'ın teklifine ret: Askerlerinizi istemiyoruz
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Texcoco kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Sheinbaum, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Trump'ın "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede size nasıl yardımcı olabiliriz? ABD ordusunun desteğini sunuyorum." dediğini söyledi.

Sheinbaum, bunun üzerine Trump'a şu karşılığı verdiğini anlattı:

"Ve ona ne dedim biliyor musunuz? Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İşbirliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz fakat ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz."

Trump ile işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Sheinbaum, "Meksika, özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Meksika halkı bunu istiyor ve devlet başkanı olarak ben de her zaman bunu savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal'ın 2 Mayıs'taki haberine göre Trump'ın 16 Nisan'da Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinde göndereceği ABD askerlerinin Meksika'daki kartellere karşı yardım edebileceğini söylediği öne sürülmüştü.

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