İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7418
  • EURO
    50,3092
  • ALTIN
    5952.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sheinbaum'dan uyarı: Kan dökülmeden devreye girin
Dünya

Sheinbaum'dan uyarı: Kan dökülmeden devreye girin

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Venezuela kıyılarındaki askeri varlığını endişeyle karşıladıklarını belirterek, bölgede kan dökülmeden Birleşmiş Milletlerin devreye girmesi gerektiğini söyledi.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Sheinbaum'dan uyarı: Kan dökülmeden devreye girin
ABONE OL

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Venezuela'nın kuzey kıyıları açıklarında askeri varlığını artırması ve bölgedeki gerilimin tırmanmasının ardından olası "kan dökülmesini" önlemek için Birleşmiş Milletlerin (BM) devreye girmesi çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya giren veya çıkan tüm petrol tankerlerine abluka uygulanacağını duyurmasının ardından Sheinbaum, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeleri de ele aldı.

Sheinbaum, dış müdahalelere karşı olduklarını vurgulayarak, "Yabancı müdahaleye hayır, çatışmaların barışçıl yollarla çözümü ve barış için diyalog. BM'yi kan dökülmesini önlemek ve çatışmalarda her zaman barışçıl çözümlerin aranmasını sağlamak için rolünü üstlenmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin ekonomik yaptırımlarını ve ablukalarını eleştiren Sheinbaum, "Ablukalar kağıt üzerinde hükümetleri hedef alıyor gibi görünür ancak gerçekte halka zarar verir. Küba örneğinde olduğu gibi hükümetine dair görüş ne olursa olsun, abluka sıradan vatandaşları vurur." dedi.

Sheinbaum, barışçıl çözüm çağrısını yineleyip ABD ile Venezuela arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Tarafların bize bir öneriyle gelmesi gerekir. Aksi halde bölgede çatışmayı önlemeye yardımcı olacak arabulucular bulunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.

Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlamış, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine resmi mektup göndermişti.

Maduro'dan Trump'a tepki: Gerçek niyet ortaya çıktı

Bölgede yüksek gerilim "Bedava petrol vermeyiz" resti

Trump'tan Ulusa Sesleniş konuşması! İcraatlarını anlattı

Trump'ın Venezuela takıntısında yeni aşama "Haklarımızı geri istiyoruz"
  • Meksika Devlet Başkanı
  • Claudia Sheinbaum
  • ABD Venezuela
  • Kan dökülmeden
  • BM devreye

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.