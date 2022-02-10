Shell ve BP, Güney Afrika'daki petrol rafinerisindeki faaliyetlerini durduracak

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 19:59 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 20:00

Shell ve BP'den yapılan ortak açıklamada, Güney Afrika'nın rafinaj kapasitesinin yüzde 35'ini karşılayan bu tesislerdeki operasyonların en geç mart sonuna kadar dondurulacağı belirtildi.

Açıklamada, rafinerideki faaliyetlerin süresiz durdurulması kararının, Shell ve BP'nin hissedarlarına sunduğu çeşitli seçenekler hakkında bilinçli bir sonuca varılmasına izin vermek için alındığı kaydedildi.

BP Güney Afrika Üst Yöneticisi (CEO) Taelo Mojapelo, yaptığı açıklamada, bu kararın Güney Afrika'daki müşterilere yönelik akaryakıt tedarikini etkilemeyeceğini söyledi.

Shell Güney Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Hloniphizwe Mtolo ise rafinerideki operasyonları durdurma kararının zor bir karar olduğunu ancak firmanın Güney Afrikalı müşterilerine akaryakıt arzı güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu belirtti.

Güney Afrika'da mahkeme, geçen ay Shell'in Güney Afrika kıyılarında yürüttüğü petrol ve doğal gaz araştırma faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.