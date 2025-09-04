İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1726
  • EURO
    48,0965
  • ALTIN
    4685.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şi Çimping ve Putin'den ''ölümsüzlük'' sohbeti... O anlar saniye saniye kaydedildi
Dünya

Şi Çimping ve Putin'den ''ölümsüzlük'' sohbeti... O anlar saniye saniye kaydedildi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Pekin'deki törende 'yaşamı uzatmak için organ nakli ve ölümsüzlük' konusunda sohbet ettikleri görüldü. O anlar Çin devlet televizyonunun canlı yayınında kaydedildi.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Şi Çimping ve Putin'den ''ölümsüzlük'' sohbeti... O anlar saniye saniye kaydedildi
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreni sırasında, "yaşamı uzatmak için organ nakli ve ölümsüzlük" konusunda sohbet ettikleri görüldü.

BBC'nin haberine göre, Putin ve Şi'nin Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'ndaki askeri geçit töreni sırasında tercümanları aracılığıyla gerçekleştirdiği sohbet, Çin devlet televizyonunun canlı yayınında kaydedildi.

İki liderin sohbeti sırasında Şi'nin tercümanının Rusça olarak, "Geçmişte 70 yaşın üzerinde olmak nadirdi ve şimdi ise 70'te hala çocuk olunduğu söyleniyor." dediği duyuldu.

Putin'in tercümanının ise Mandarin Çincesi ile "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir, hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir." ifadelerini kullandığı kameralara takıldı.

Şi'nin tercümanının ise akabinde, "Tahminlere göre bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşama şansı da var." dediği ekrana yansıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.