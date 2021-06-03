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Dünya

Şi Cinping: Azerbaycan önemli bir ortak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Azerbaycan'ı Kuşak ve Yol Girişiminin önemli bir ortağı olarak gördüğünü söyledi.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 00:13 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 00:13
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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yapan Çin Devlet Başkanı Şi, iki tarafın uluslararası taşımacılık ve lojistik iş birliğini derinleştirmesi, Asya-Avrupa ulaşım koridorlarının inşasını desteklemesi ve bölgesel bağlantıyı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yeni bir tarihi başlangıç noktasında olduğunu kaydeden Şi, geleneksel dostluğun ileriye taşınması, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin derinleştirilmesi ve karşılıklı desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2013 yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da açıkladığı Kuşak ve Yol Girişimi (KYG), katılımcı ülkeler arasında ulaşım altyapısını geliştirmek ve ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

KYG, özellikle Çin'in küresel ekonomide etkilerinin artması, malları için yeni pazarlar elde etmesi, ihracat ve ithalat yollarını çeşitlendirmesi ve enerji güvenliğini sağlaması açısından stratejik önem taşıyor.

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