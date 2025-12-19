İSTANBUL 14°C / 7°C
Dünya

Siber cephede yeni gerilim: AB'den Rusya'ya sert uyarı

Avrupa Birliği, kritik altyapı ve seçim sistemlerini hedef alan siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu yönündeki açıklamaların ardından Danimarka ile tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

19 Aralık 2025 Cuma 20:40
Siber cephede yeni gerilim: AB'den Rusya'ya sert uyarı
AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "AB, Rusya'nın kritik altyapıyı ve seçimleri hedefleyerek devam eden kötü niyetli siber faaliyetleri karşısında Danimarka ile tam dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

Hipper, Rusya'yı sorumlu tutacaklarını vurguladı.

Danimarka dün 2024 ve 2025 yıllarında bir su altyapı şirketi ile yerel seçimlere ait internet sitelerine yönelik siber saldırıların Rusya bağlantılı hacker grupları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini açıklamıştı. Yetkililer, bu saldırıların kritik altyapıyı ve demokratik süreçleri hedef alan daha geniş kapsamlı bir "hibrit tehdit" yaklaşımının parçası olduğunu belirtmişti.

