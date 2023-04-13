''Siber saldırıların arkasında Pentagon var''

Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, geçen yılın başından itibaren Rusya'nın kritik altyapılarına yönelik 5 binden fazla siber saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Zamanında alınan önlemlerin bu tür eylemlerin ülke için olumsuz sonuçların başlamasını engellediği kaydedilen açıklamada, yapılan analizlerde ABD ve NATO ülkelerinin Rusya'daki sivil tesislere bilgisayarla saldırı düzenlemek için Ukrayna topraklarını kullandığına yönelik veriler elde edildiği aktarıldı.

Halihazırda Ukrayna'nın ağ altyapısının Batı ülkelerinin siber operasyon birimleri tarafından kullanıldığı ifade edilen açıklamada, Washington'un bu siber saldırılarda kendi rolünü saklamak için Rus enformasyon kaynaklarına binlerce saldırı düzenleyen "IT Army of Ukraine" grubunu öne sürdüğü bilgisine yer verildi.



Rus istihbaratının Rus altyapısına yönelik siber saldırılara karışan belirli kişileri, kuruluşları ve bu saldırıların arkasındakilerini belirleme yeteneğine sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Anonymous ve Silence, ABD'den Ghost ve Clan, Türkiye'den RedHack, Gürcistan'dan GNG, Polonya'dan Squad 303 bilgisayar korsan gruplarıyla işbirliği halinde Pentagon Müşterek Komutanlığının doğrudan katılımıyla siber saldırılar gerçekleşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

