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Dünya

Sıcak hava dalgası ülkeyi esir aldı! Alarm seviyesini yükselttiler

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa'da 26 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Sıcak hava dalgası ülkeyi esir aldı! Alarm seviyesini yükselttiler
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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı yerlerde sıcaklıkların öğleden sonra 40 dereceyi bulabileceği ifade edildi.

Yüksek sıcaklıklara karşı uyarı yapılan açıklamada, 26 kentte alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde orman yangını riski olduğu kaydedildi.

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, hava kalitesindeki düşüş ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Paris-Orleans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand ve Transversale Sud Bordeaux-Marsilya hatlarında 71 tren seferini 22 Haziran Pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu.

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