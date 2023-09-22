İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1659
  • EURO
    28,9238
  • ALTIN
    1681.28
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Sicilya'da orman yangını alarmı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Palermo şehrinde eğitime ara verildi.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 23:00 - Güncelleme:
Sicilya'da orman yangını alarmı
ABONE OL

Sicilya Adası'nda orman yangını çıktı. Adada kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı orman yangını nedeniyle adada bugün kırmızı alarm verilirken, Palermo şehri yakınlarındaki okullarda eğitime ara verildi. Palermo'ya bağlı Brancaccio semtinde yangın nedeniyle birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, Belediye Başkanı Giuseppe Muffoletto bölge halkını yangının yayılmasını önlemek için tedbirler almaya çağırdı.

Sicilya Adası'nın birçok şehrinde bugün sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üstüne çıkarak 34 dereceye ulaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.