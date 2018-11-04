Sicilya'daki sel felaketinde en az 10 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'nın en güney ucunda bulundan Sicilya adasında meydana gelen sel felaketinde en az 10 kişi hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, Sicilya adasında bulunan Palermo civarındaki sel felaketinde en az 10 kişi yaşamını yitirdi.
Sputnik'in The Agi haber ajansından aktardığına göre, ölenlerden dokuzunun aynı aileden olduğu duyuruldu. Aİle Casteldaiccia'daki evlerinde ölü olarak bulundu.
İtalya günlerdir şiddetli fırtına ve fırtınanın yol açtığı sel felaketleri ile boğuşuyor.
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