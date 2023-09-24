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Dünya

Sicilya'daki orman yangınlarında 2 kişi öldü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki orman yangınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 01:35 - Güncelleme:
Sicilya'daki orman yangınlarında 2 kişi öldü
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda önceki gün başlayan orman yangınları sürüyor. Dün ve bugün adanın kuzeyinde etkisini artıran yangınlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi tahliye edildi. Tatil kenti Cefalu'ya ulaşan alevler nedeniyle bir otelde konaklayan yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiği ve tehlikenin geçmesiyle tatilcilerin otele geri döndüğü belirtildi. Polis tarafından yangının çıkış nedenini belirlemek üzere açılan soruşturmadan henüz sonuç alınamadığı, ancak soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, kundakçılık şüphesi bulunan orman yangınlarında henüz bu şüpheye dair bir tutuklama olmadı.

Sicilya Adası'nda ağustos ayında çıkan orman yangınları nedeniyle 600 kilometrekareden fazla alanın tamamen yandığı tahmin ediliyor. Bu tahminin ise 2022 yılında orman yangınları nedeniyle yanan alandan daha fazla olduğu aktarıldı.

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