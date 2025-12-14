İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şiddetli yağmurda can kayıpları artıyor: DSÖ Gazze'deki acı bilançoyu açıkladı
Dünya

Şiddetli yağmurda can kayıpları artıyor: DSÖ Gazze'deki acı bilançoyu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de şiddetli yağmurlar nedeniyle son 24 saatte en az 10 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA14 Aralık 2025 Pazar 00:18 - Güncelleme:
Şiddetli yağmurda can kayıpları artıyor: DSÖ Gazze'deki acı bilançoyu açıkladı
ABONE OL

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Gazze'de, şiddetli yağmurlar nedeniyle son 24 saatte en az 10 kişinin öldüğü bildirildi." ifadesini kullanan Ghebreyesus, binlerce ailenin, ağır kış koşullarında yeterli koruma sağlamayan çadırlarda barındığına işaret etti.

Ghebreyesus, yetersiz su ve sanitasyon koşulları nedeniyle grip gibi akut solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra hepatit ve ishal gibi hastalıklarda da artış beklendiğine dikkati çekti.

DSÖ'nün, Gazze'ye bazı malzemelerin girişine izin verilmemesi nedeniyle tıbbi malzeme ulaştırmada zorlandığını belirten Ghebreyesus, hayati tıbbi malzemeleri Gazze'ye acilen ulaştırarak, hastalıklara yakalanan kişilerin zamanında tespit edilmesine ve bu kişilerin tedavi olmasına destek sağladıklarını vurguladı.

  • Gazze
  • Gazze şiddetli yağış

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.