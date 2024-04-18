İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5218
  • EURO
    34,765
  • ALTIN
    2486.88
  • BIST100
    9524.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Sierra Leone karanlığa gömüldü!

Sierra Leone'de, faturaların ödenememesi nedeniyle elektrik sağlayıcıları kesintiye gitti.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 23:05 - Güncelleme:
Sierra Leone karanlığa gömüldü!
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, yüzer enerji alanında faaliyet gösteren Türk firması Karpowership ve Fildişi Sahili elektrik firması CLSG, yaklaşık 48 milyon dolar tutarındaki ödenmemiş faturalar nedeniyle ülkenin başkenti Freetown ve diğer şehirlerdeki elektrikleri kesti.

Ülkede yaklaşık 6 haftadır yaşanan kesinti nedeniyle hastanelerdeki ameliyatlar aksadı, günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

32 MEGAVATTAN 10 MEGAVATA DÜŞÜRÜLDÜ

Karpowership'ten yapılan açıklamada, ülkede temel hizmetlere enerji sağlamak için elektrik arzının 60 megavattan 6 megavata düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, CLSG'nin de ülkenin güneydoğusundaki şehirlere tedarikini önemli ölçüde azaltarak, 32 megavattan 10 megavata düşürdüğü kaydedildi.

Dünyanın en büyük yüzer enerji gemileriyle hizmet veren elektrik firmalarından biri olan Karpowership, ödemelerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Ekim 2023'te Gine Bissau'daki operasyonlarını askıya almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.