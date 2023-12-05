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Dünya

Sierra Leone'de darbe girişimi: 57 gözaltı

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de 26 Kasım'daki darbe girişimine ilişkin 57 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, gözaltına alınanların statüleri ne olursa olsun olaydaki tüm suçlu tarafların yasalar çerçevesinde hesap vereceğini belirtmişti.

AA5 Aralık 2023 Salı 19:25 - Güncelleme:
Sierra Leone'de darbe girişimi: 57 gözaltı
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Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakan Yardımcısı Yusuf Keketoma Sandi, 26 Kasım'da başkent Freetown'da askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırılara ilişkin ulusal radyoda açıklama yaptı.

Sandi, 37 asker, 10 sivil, ordudan ihraç edilen 4 asker, 5 polis ve 1 emekli polis memuru olmak üzere toplam 57 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, gözaltına alınanların statüleri ne olursa olsun olaydaki tüm suçlu tarafların yasalar çerçevesinde hesap vereceğini belirtmişti.

SİERRA LEONE'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ

Bir grup tarafından 26 Kasım gecesi, Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmişti. Saldırılar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, ülkede askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu belirtmişti.

Bio, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşlarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.

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