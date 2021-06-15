Star.com.tr 15 Haziran 2021 Salı 18:45 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 18:52

Rusya ordusuna bağlı milisler kısa süre önce Suriye'nin kuzeyindeki Halep kırsalındaki Nubl kasabası yakınlarında "Krasnopol" lazer güdümlü toplar ve füze rampaları yerleştirdiğini doğruladı.

Yerel haber ağı "Ein al-Furat" yaptığı haberde, Rus destekli ve Esed'e bağlı "Qaterji" milislerinin, rejim ordusu kontrolü altındaki Afrin kentindeki Şifa Hastanesi katliamından saatler sonra söz konusu topları konuşlandırdığını iddia etti.

Rus ordusunun resmi yetkililerin füzeleri konuşlandırdıktan sonra askeri araçlarını Halep'in doğusundaki Cibrin kasabasındaki Esed rejimi milislerinin karargahından İran milislerinin elinde olan Nubl kasabalarının çevresine yöneldiğini belirtti.

Askeri konvoyda, son zamanlarda Suriye'nin kuzeyinde doğruluğuyla ünlenen, sivillere ve askerlere yönelik çok sayıda katliamın işlendiği "Krasnopol" füzelerinin sevkiyatının da yer aldığını gözlemlendi.

Rusya'nın bölgedeki teröristlere verdiği bu füzelerin ne kadarının Şifa Hastanesi saldırısını gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye verildiği bilinmiyor.





Yerel kaynaklar, Rus kuvvetlerinin Cibrin'deki üslere Rakka'nın batı kırsalındaki Al Naima'ya doğru yola çıkmadan önce Esed destekli teröristlere "Krasnopol" füzeleri de dahil olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat verdiğine dikkat çekti.

Terör örgütü PKK Afrin'de hastaneye saldırdı: 13 ölü, 27 yaralı

Hatay Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda Afrin'deki hastanede tedavi gören 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivilin yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden füze ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir" denildi.

İdlib'e havadan ve karadan saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne karadan Rusya'nın havadan düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 13 sivil yaralandı.

Rusya tarafından 'Krasnopol' tipi güdümlü mühimmatla düzenlendiği belirtilen saldırı da HTŞ Askeri Sözcüsü Ebu Halid El Şami'de hayatını kaybetti.

Rusya, son birkaç gün içinde güney İdlib kırsalındaki Jabal Al-Zawiya köylerini ve kasabalarını bombalamak için "Krasnopol" mermileri kullandı.

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