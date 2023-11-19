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Dünya

Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeğin Gazze'nin güneyine sevk edildiği bildirildi

Filistin Kızılayı, İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hizmet vermeyi durduran Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği Gazze'nin güneyinde başka bir hastaneye nakletmeyi başardıklarını duyurdu. Açıklamada, prematüre bebeklerin, Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde bulunan Emirlikler Hastanesi'ne yatırılmak üzere Filistin Kızılayına ait ambulanslarla güneye nakledildikleri aktarıldı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 15:03 - Güncelleme:
Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeğin Gazze'nin güneyine sevk edildiği bildirildi
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılaya bağlı acil servis ekiplerinin, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordineli olarak Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği tahliye etmeyi başardığı bildirildi.

Açıklamada, prematüre bebeklerin, Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde bulunan Emirlikler Hastanesi'ne yatırılmak üzere Filistin Kızılayına ait ambulanslarla güneye nakledildikleri aktarıldı.

İsrail ordusu dün, Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve prematüre bebekler için BM yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da dün, Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek, yakıt ve tıbbi malzemelerin tükendiğini ve artık hizmet veremediğini bildirmişti.

Ghebreyesus, "bu içler acısı durumda ve bebekler de dahil hastaların durumu göz önüne alındığında", hastaların tahliyesi için destek talep etmiş ve ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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