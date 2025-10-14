Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskında alıkonulmuştu! Afane: Hapishanede çektiğimiz acılar tarif edilemez

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne Mart 2024'te düzenlediği baskın sırasında alıkoyduğu Afane, Gazze'deki ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında dün İsrail hapishanelerindeki esaretten kurtuldu.

İsrail hapishanelerinde 19 ay boyunca işkence ve zorlu koşullardan geçen Afane, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi yakınlarında Filistinli diğer esirlerle birlikte coşkuyla karşılandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan gelen ailesiyle kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamayan Afane, İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını ve özgürlüğüne kavuşma anlarını AA'ya anlattı.

- ESARETTEN KURTULMA SEVİNCİ

İsrail hapishanelerinden kurtularak ailesiyle buluştuğu için Allah'a şükreden Afane, "Öncelikle Allah'a şükürler olsun ki bize şu anları yaşattı. Hapishanede çektiğimiz acılar tarif edilemez." dedi.

Şu anda özgürlük ve esaretten kurtulma anlarını yaşadıklarını ve duyguları anlatmanın imkansız olduğunu dile getiren Afane, "Ben diyebilirim ki: Bugün benim için yeni bir hayatın başlangıcı oldu." diye konuştu.

Kardeşi Cihad'ın İsrail hapishanelerinden kurtulamadığı için sevincini buruk yaşayan Afane, kardeşinin de diğer Filistinliler gibi hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonulduğuna işaret etti.

- 7 EKİM'DEN SONRA ESİR ALINANLARA YÖNELİK İŞKENCELER

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlilere daha ağır işkenceler uyguladığını anlatan Afane, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim 2023'ten sonra alıkonulan Filistinli esirler en korkunç işkencelere maruz kalıyorlardı. Her gün yüzlerce kere ölüyorduk, çok zor koşullardan geçtik. Ne soran vardı ne de sorulan. Hiçbir kuruluş da yoktu, Filistinli esirleri soran kimse olmadı."

Afane, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler için uluslararası kuruluşların harekete geçmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Allah'tan temennimiz de İsrail hapishanelerinde kalan Filistinli esir kardeşlerimizin en kısa sürede kurtulmalarıdır. Geride kalanlardan biri de kardeşim Cihad ve çok zor koşullardadır. İsrail hapishanelerindeki esirler çok kötü ve zor koşullardan geçiyorlar."

Afane, "İnsan hakları ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere herkesin şu anda İsrail hapishanelerinde tutulan 7 Ekim 2023 sonrası esirlerin yaşadıkları zor koşulları ve işkenceleri yerinde görmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ TIBBİ İHMAL

İsrail'in hapishanelerde tuttuğu Filistinlilere karşı uyguladığı tıbbi ihmale dikkati çeken Afane, "Esirler çok zor koşullardan geçiyor. Sağlık konusunda hiçbir hizmet alamıyorlar, tıbbi ihmale maruz kalıyorlar. Filistinli esir hastalanıp düştüğünde kendi halinde ölüyor." diye konuştu.



Uluslararası kuruluşların İsrail hapishanelerine yönelmeleri ve geride kalan Filistinli esirlerin takipçisi olmaları çağrısında bulunan Afane, "Durumları zor, gerçekten çok çok kötü durumdalar." dedi.

İsrail hapishanelerinden kurtulmanın sevincini, "Benim bugün doğum tarihim yeniden yazıldı, ben bugün yeniden doğdum." sözleriyle dillendiren Afane, hapishanedeki esaretten kurtulduktan sonra yıkılan evleri yeniden imar etmenin kolay olacağını ifade etti.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.