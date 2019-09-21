21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 276.526
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sifonu iki kez çekti terörist ilan edildi!

ABD’de ‘kabin görevlilerinin endişesi’ nedeniyle uçuşları iptal edilen iki Müslüman yolcu, ırkçı ve dini ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyerek soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Yolcular, “Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmadım” diye konuştu.

  • STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABDERRAOOF Alkhawaldeh ve Issam Abdallah adlı yolcular Dallas’a gitmek için American Airlines’ın bölgesel ortağı Mesa Havayolları’nın uçağına bindi. Ayrı seyahat eden Alkhawaldeh ve Abdallah tanıştıkları için yerlerine otururken birbirlerine el salladı. Bir süre sonra uçuşta gecikme olduğu anonsu yapıldı. Bunun üzerine Abdallah tuvalete gitti. Abdallah tuvaletten çıkarken ‘kapıyı dinleyen’ bir kabin görevlisiyle yüz yüze geldi. Birkaç dakika sonra uçuşun iptal edildiği anonsu yapıldı ve yolculardan uçağı terk etmeleri istendi.

FBI SORGUYA ALDI 

Alkhawaldeh’e göre bir kabin görevlisi yolculardan birine uçuşun güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edildiğini söyledi.İki yolcuyu kapıda sivil ve üniformalı polis memurları karşıladı. Daha sonra bir FBI ajanı da geldi. FBI görevlisi, Abdallah’ı bir odaya sokup adını ve işini sordu, bavulunun yeniden aranacağını söyledi. Abdallah’a göre FBI görevlisi, kabin memurunun kendisiyle uçmaktan rahatsız olduğu için polisi aradığını, rahatsızlığın tuvalette sifonu iki kez çekmesinden kaynaklandığını anlattı. FBI görevlisi bir süre sonra Abdallah’tan özür diledi ve gidebileceğini söyledi. American Airlines’tan yapılan açıklamada, uçuşun ‘kabin görevlilerinin ve bir yolcunun’ endişesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Açıklamada “American Airlines ve tüm bölgesel ortaklarımız kabin görevlileri ve yolcularımızın güvenlik endişelerini dikkate alma zorundadır” denildi. 

Okulda dehşet anları! O anlar saniye saniye görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD ile 6. ortak hava devriyesi

ABD ile 6. ortak hava devriyesi

Film sahnesi değil: Mavi kanlı kız!

Film sahnesi değil: Mavi kanlı kız!

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak operasyon

MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak operasyon

Mısır ayakta! Darbeci Sisi karşıtı protestolar sürüyor

Mısır ayakta! Darbeci Sisi karşıtı protestolar sürüyor

Kan donduran olay: 91 yaşındaki kadını bu hale getirdi!

Kan donduran olay: 91 yaşındaki kadını bu hale getirdi!

Sifonu iki kez çekti terörist ilan edildi!

Sifonu iki kez çekti terörist ilan edildi!

Gelinin ailesinden dehşete düşüren cinayet! Kına gecesi kana bulandı

Gelinin ailesinden dehşete düşüren cinayet! Kına gecesi kana bulandı
 

POPÜLER HABERLER

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Kendiliğinden oluşuyor! Kilosu 500 liradan satılıyor

Kendiliğinden oluşuyor! Kilosu 500 liradan satılıyor

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Görenleri şaşkına çevirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA