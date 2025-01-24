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Dünya

Şigeru, Trump ile görüşmek istediğini söyledi

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile 'özgür ve açık' Hint-Pasifik vizyonunun ilerletilmesine yönelik görüşmek istediğini belirtti.

AA24 Ocak 2025 Cuma 13:58 - Güncelleme:
Şigeru, Trump ile görüşmek istediğini söyledi
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Kyodo News'un haberine göre İşiba, basına yaptığı açıklamada, Trump ile Washington'da ikili ilişkilerin ele alınacağı bir görüşme yapmak istediğini ifade etti.

Japonya ve ABD'nin ulusal çıkarlarına dayalı ikili ilişkilerinin, dünya barışına ve ekonomisine katkıda bulunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak istediğini aktaran İşiba, Trump ile ciddi bir müzakere yapmayı planladığını söyledi.

İşiba, Trump'la güvene dayalı ilişkiler kurmak istediğini belirterek, bölgesel güvenliğin sürdürülmesini amaçladığını vurguladı.

Herhangi bir güç boşluğunun bölgedeki istikrarı bozmasının önüne geçmek için ABD'nin bölgedeki varlığını sürdürmesinin önemine değinen İşiba, Hint-Pasifik'te güç dengesinin tarihi bir değişikliğe uğradığını kaydetti.

- Çin'in Hint-Pasifik'teki varlığı

Çin'in Hint-Pasifik'te nüfuzunu artırması ve Kuzey Kore'nin füze misilleme saldırılarına karşısında Japonya, müttefiki ABD ile askeri koordinasyonunu tahkim ediyor.

ABD hükümetinin 2025 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendiren yasada, "Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki artan askeri varlığına karşı" Pasifik Caydırıcılık Girişimi'ne 15,5 milyar dolar dolar bütçe ödeneği ayrılmıştı.

İşiba, Japonya'nın "müttefik ve benzer düşünen ülkelerle" işbirliği yaparak Hint-Pasifik bölgesinde caydırıcılığını artırması gerektiğini vurgulayarak, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin "artan askeri faaliyetleri karşısında" savunma kapasitelerini güçlendireceklerini belirtmişti.

  • Japonya Başbakanı İşiba Şigeru
  • İşiba Şigeru
  • trump

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