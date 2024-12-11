Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Suriye rejiminin devrik lideri Esed'in artık güvende olduğunu söyledi.

Ryabkov açıklamasında, "Esed Rusya'da. Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda yorum yapmam yanlış olur. Ama güvende. Bu da Rusya'nın bu tür olağanüstü durumlarda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

ESED'İN 'İADE' İHTİMALİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne üye olmadığını belirterek Esed'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin açacağı bir davada Moskova tarafından iade edilme ihtimalini yorumladı.

Ryabkov yaptığı açıklamada "Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmenin üyesi değil" dedi.

Fransız basını: Türkiye, görmezden gelinemeyeceğini bir kez daha kanıtladı

Halk TV'de skandal sözler

ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret