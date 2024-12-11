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Dünya

Sığınmacı Esed iade edilecek mi? Rusya'dan dikkat çeken cevap

Suriye rejiminin devrik lideri Esed'in 'iade' ihtimalini değerlendiren Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmenin üyesi olmadığını ifade etti.

11 Aralık 2024 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Sığınmacı Esed iade edilecek mi? Rusya'dan dikkat çeken cevap
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Suriye rejiminin devrik lideri Esed'in artık güvende olduğunu söyledi.

Ryabkov açıklamasında, "Esed Rusya'da. Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda yorum yapmam yanlış olur. Ama güvende. Bu da Rusya'nın bu tür olağanüstü durumlarda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

ESED'İN 'İADE' İHTİMALİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne üye olmadığını belirterek Esed'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin açacağı bir davada Moskova tarafından iade edilme ihtimalini yorumladı.

Ryabkov yaptığı açıklamada "Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmenin üyesi değil" dedi.

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