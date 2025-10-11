Sığınmacı Esed oyun bağımlısı oldu

Suriye'de yüz binlerce mazlumu katleden Beşşar Esed, şimdilerde Suriye Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara'nın başını çektiği muhaliflerin başkent Şam'a yaklaştığı saatlerde ülkeden kaçmıştı. Esed'i taşıyan uçak Şam'dan havalandıktan kısa süre sonra Humus semalarında radardan kaybolmuş, devrik diktatörün akıbeti ile ilgili muammayı Rusya'dan gelen haber sonlandırmıştı. Esed ve ailesi Moskova'ya kaçmış ve Rus yönetimine sığınmıştı.

ESED OYUN BAĞIMLISI OLDU

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, Esed'in kaçtığı Moskova'da ekran bağımlısına dönüştüğünü yazdı.

"Esed'in Moskova sınırlarında, Rusya'nın güvenlik güçleri tarafından korunan, mermer banyolar ve korumalarla çevrili lüks bir kulede sessizce yaşadığı" iddia edildi.

"Sessiz Kasap: Beşşar Esed" başlıklı habere göre; sokağa çıkmaktan imtina ettiği belirtilen Esed'in saatlerini internette oyun oynayarak geçirdiği ifade edildi.

