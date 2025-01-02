Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesiyle Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esed'in suikast girişimiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

Rus Telegram hesabı General SVR'nın iddiasına göre, Pazar günü rahatsızlanan Esed şiddetli öksürük ve boğulma krizi sonrası tıbbı yardım istedi.

Yapılan testlerde Esed'in vücudunda zehir olduğunun tespit edildiği öne sürüldü.

Esed'in evinde tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Rusya tarafından iddialara yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

SVR'ye konuşan bir kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE 61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Star Gazetesi

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