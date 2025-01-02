İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3071
  • EURO
    36,6627
  • ALTIN
    2989.9
  • BIST100
    9864.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sığınmacı Esed'e suikast iddiası! Tespit edildi
Dünya

Sığınmacı Esed'e suikast iddiası! Tespit edildi

Rusya'ya sığınan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'e yönelik suikast girişiminin gerçekleştirildiği öne sürüldü. Yapılan testlerde Esed'in vücudunda zehir olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Star Gazetesi2 Ocak 2025 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
Sığınmacı Esed'e suikast iddiası! Tespit edildi
ABONE OL

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesiyle Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esed'in suikast girişimiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

Rus Telegram hesabı General SVR'nın iddiasına göre, Pazar günü rahatsızlanan Esed şiddetli öksürük ve boğulma krizi sonrası tıbbı yardım istedi.

Yapılan testlerde Esed'in vücudunda zehir olduğunun tespit edildiği öne sürüldü.

Esed'in evinde tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Rusya tarafından iddialara yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

SVR'ye konuşan bir kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE 61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Star Gazetesi

Suriye lideri Şara PKK'ya kapıyı kapattı: Bu kırmızı çizgimiz

Esed'in yasakladığı Kasyun'da kanlı tesis

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.