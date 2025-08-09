İSTANBUL 31°C / 23°C
Şii milisler hedefte! Irak'ta gündem silahların toplatılmadı

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi bünyesindeki Şii milislerin elindeki silahların toplatılması tartışmaları sürerken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkede güvenlik güçlerinin dışında kimsede silah bulunmaması gerektiğini söyledi.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 17:24 - Güncelleme:
Sudani, Bağdat'ta bir aşiret etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkesinde devletin kontrolü dışında bulunan silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Silahın "yalnızca devletin elinde bulunması", hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadelenin, Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin de sürekli vurguladığı temel ilkeler olduğunu belirterek, "Bu ilkelerin uygulanmasında taviz verilemez." dedi.

SUDANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Herhangi bir kurum ya da şahsı hedef almadıklarını dile getiren Sudani, "Devlet kurumları dışında herhangi bir silahın bulunmasına gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi bünyesindeki Şii milislerin silahların toplatılması tartışmaları sürüyor.

