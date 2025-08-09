Şii milisler hedefte! Irak'ta gündem silahların toplatılmadı

Sudani, Bağdat'ta bir aşiret etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkesinde devletin kontrolü dışında bulunan silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Silahın "yalnızca devletin elinde bulunması", hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadelenin, Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin de sürekli vurguladığı temel ilkeler olduğunu belirterek, "Bu ilkelerin uygulanmasında taviz verilemez." dedi.

Herhangi bir kurum ya da şahsı hedef almadıklarını dile getiren Sudani, "Devlet kurumları dışında herhangi bir silahın bulunmasına gerek yoktur." ifadelerini kullandı.



Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi bünyesindeki Şii milislerin silahların toplatılması tartışmaları sürüyor.