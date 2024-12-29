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Dünya

Şii Tufeyli'den destek çağrısı: Türkiye bu olmazsa savaşır

Lübnan'da Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Suriye'de sükunet çağrısı yaparak, 'Türkiye'nin desteklediği güçlü, motive bir halk. Geleceğini, güvenliğini, gücünü Suriye'nin geleceğinde, güvenliğinde, gücünde görüyor. Bunu korumak için kararlı ve bu olmazsa savaşır' dedi.

AA29 Aralık 2024 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Şii Tufeyli'den destek çağrısı: Türkiye bu olmazsa savaşır
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Tufeyli'nin X hesabından paylaşılan videoda, Tufeyli Suriye'deki Alevilere bölünmeme çağrısı yaptı.

Lübnanlı Tufeyli, "Suriye'deki tüm azınlıklara ve düşmanların hizmetkarlarına söylüyorum. Suriye'de bölünme ve parçalanma olmayacak. Halkı birdir, devleti bir. " dedi.

"TÜRKİYE BU OLMAZSA SAVAŞIR"

Tufeyli, "Türkiye'nin desteklediği güçlü, motive bir halk. Geleceğini, güvenliğini, gücünü Suriye'nin geleceğinde, güvenliğinde, gücünde görüyor. Bunu korumak için kararlı ve bu olmazsa savaşır." ifadelerini kullandı.

Esed rejimi yetkililerine işaret eden Tufeyli, "Suriye'nin sahil kesimindeki kardeşlerim dikkat ediniz. Onlarca yıl Suriye'yi yağmalayan ve halkını katledenlerden bazıları bugün hesap vermekten korkuyor." diye konuştu.

Tufeyli, Esed rejiminin Suriye halkını iç savaşın eşiğinde bıraktığına dikkati çekerek, "Eğer bu gerçekleşirse, Allah korusun sahil bölgesi kaosa sürüklenirse, insanların özellikle intikam duyguları taşıyanların ne yapacağını bilemeyiz. Acı çeken ve öfkeli olan çok insan var." şeklinde konuştu.

Lübnanlı Tufeyli sözlerine, "Sizin hayrınızı isteyen biri olarak söylüyorum; kaçak Beşşar ve babasının zebanilerini ve hırsızlarını kovun." diyerek son verdi.

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