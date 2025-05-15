İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2025 Perşembe / 18 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6959
  • EURO
    43,4833
  • ALTIN
    3987.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sıkı müttefiklerin arası açıldı! Yunanistan ve İsrail arasında kriz
Dünya

Sıkı müttefiklerin arası açıldı! Yunanistan ve İsrail arasında kriz

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida ton Syntakton (Efsyn) gazetesi ile İsrail'in Atina Büyükelçiliği, Gazze'deki gelişmeler ve İsrail karşıtı protestolar konusundaki haberler nedeniyle karşı karşıya geldi.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
Sıkı müttefiklerin arası açıldı! Yunanistan ve İsrail arasında kriz
ABONE OL

İsrail'in Atina Büyükelçiliği Danışmanı Doron Lebovich imzasıyla gazeteye gönderilen mektupta, son haftalarda yayımlanan bazı haberlerde İsrail'e yönelik taraflı ve olumsuz bir üslup benimsendiği savunuldu.

Mektupta, İsrailli öğrencilerin Yunanistan'daki okul ziyaretlerinin ve Selanik Kitap Fuarı'nda planlanan bir etkinliğin iptalinin Efsyn tarafından çarpıtıldığı öne sürüldü. Öğrencilerin Yunan yaşıtlarıyla anlamlı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilirken, gazetenin bu buluşmaları "siyonist propaganda" olarak yansıttığı iddia edildi.

Efsyn gazetesi ise mektuba tam sayfa verdiği cevapta, gönderilen 500 kelimelik metinde Gazze ya da Filistin ifadelerine hiç yer verilmediği aktarıldı.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARA VURGU YAPILDI

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 2 milyon sivili hedef aldığı ifade edildi.

Gazete, yayın çizgisine yöneltilen eleştirilere karşılık, uluslararası hukukun ve insan haklarının savunucusu olduklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının toprak ve özgürlük talebinin meşru bir hak olduğu ve bu taleplerin görmezden gelinemeyeceği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Motosiklet hırsızları dördüncüyü çalarken suçüstü yakalandı! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.