İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2828
  • EURO
    50,262
  • ALTIN
    6411.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sıkıyönetim davasında karar: Yoon'a 5 yıl hapis
Dünya

Sıkıyönetim davasında karar: Yoon'a 5 yıl hapis

Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin davayla bağlantılı bazı suçlamalar kapsamında 5 yıl hapse çarptırdı.

AA16 Ocak 2026 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Sıkıyönetim davasında karar: Yoon'a 5 yıl hapis
ABONE OL

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon hakkında sıkıyönetim kararı ve diğer suçlamalar nedeniyle açılan toplam sekiz davadan ilkinde kararını açıkladı.

Mahkeme, yetkililerin kendisini gözaltına alma girişimini engellediği gerekçesiyle Yoon'u 5 yıl hapse çarptırdı.

Bu karar, Yoon hakkında açılan ve aralarında 3 Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetimle bağlantılı olarak "ayaklanmaya liderlik etmek" suçlamasının da bulunduğu toplam sekiz davadan verilen ilk hüküm oldu.

Eski Devlet Başkanı Yoon'a yöneltilen en ağır suçlama, "ayaklanmaya liderlik etmek" olurken, söz konusu suçlama idam cezası da dahil olmak üzere ağır yaptırımlar öngörüyor.

YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.