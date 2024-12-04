''Sıkıyönetim ilan edilmesini ben tavsiye ettim'' deyip istifa etti

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un 6 saatlik sıkıyönetim ilanının kamuoyunda büyük endişe yarattığı için özür dileyerek, istifasını sundu. Savunma Bakanı Kim, sıkıyönetimin uygulanmasında tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, görev alan askeri personelin kendi emirlerini yerine getirdiğini, dolayısıyla durumdan yalnızca kendisinin sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'e sıkıyönetim ilan etmesini, kendisinin tavsiye ettiğini, söyleyerek, "Yaşananlar nedeniyle vatandaşlardan özür diliyorum. Devlet başkanına istifamı sundum" ifadelerini kullandı.