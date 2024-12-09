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Dünya

Sıkıyönetim ilan etmişti... Devlet Başkanı Yoon için seyahat yasağı getirildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirildi. Yeol 3 Aralık'ta ülkede sıkı yönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Sıkıyönetim ilan etmişti... Devlet Başkanı Yoon için seyahat yasağı getirildi
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) yetkilisi Oh Dong-woon, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada soruşturmayı yürütenlere Yoon için seyahat yasağı getirilmesinin talep edilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Oh'un talimatının ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Yoon hakkında seyahat yasağının çıkarıldığını duyurdu.

Yoon hakkındaki soruşturmadan sorumlu polis yetkilisi, kanıt niteliğindeki malzemelerin güvenceye alınmasının öncelikli olduğunu ve bu amaçla "yurt dışına çıkma olasılığı da dahil" kapsamlı değerlendirme yapıldığını açıklamıştı.

- Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

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