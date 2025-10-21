İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9755
  • EURO
    48,8233
  • ALTIN
    5754.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sikorski Türkiye'yi işaret etti: Putin'e garanti veremem
Dünya

Sikorski Türkiye'yi işaret etti: Putin'e garanti veremem

Putin'i hava sahasından geçmemesi konusunda uyaran Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, 'Bağımsız Polonya mahkemesinin bu tür bir uçağın indirilerek şüphelinin Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi yönünde hükümete talimat vermeyeceğinin garantisini veremem' dedi. Sikorski, Rusya'dan Macaristan'a Türkiye, Karadağ ve Sırbistan hava sahaları üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti.

AA21 Ekim 2025 Salı 12:50 - Güncelleme:
Sikorski Türkiye'yi işaret etti: Putin'e garanti veremem
ABONE OL
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan'da yapılacak zirveye giderken ülkesinin hava sahasından geçmemesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uyarıda bulundu.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Sikorski, Radio Rodzina'ya yaptığı açıklamada, "Bağımsız Polonya mahkemesinin bu tür bir uçağın indirilerek şüphelinin Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi yönünde hükümete talimat vermeyeceğinin garantisini veremem." diye konuştu.

Sikorski, Rusya'nın bunun farkında olduğunu düşündüğünü belirterek, uçağın muhtemelen farklı güzergah kullanacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Macaristan'ın Putin'i davet etmesinin hoşnutsuzluğa neden olduğuna dikkati çeken Sikorski, bu durumun Macaristan'ın kendisini Batı'nın bir parçası olarak değil, Batı ile Rusya arasında bir konumda gördüğünü gösterdiğini vurguladı.

Sikorski, Rusya'dan Macaristan'a Türkiye, Karadağ ve Sırbistan hava sahaları üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.