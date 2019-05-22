‘Silah baronları savaş istiyor’

İran ile askeri gerilimin artması üzerine Hürmüz Boğazı’na USS Abraham Lincon uçak gemisi ve savaş filosu gönderen, Bağdat Büyükelçiliği’ni boşaltan ve bölgeye 120 bin asker yerleştirmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump gerilimden silah lobisini sorumlu tuttu. Trump, asker-savunma sanayi arasındaki ilişkiden dolayı ABD’nin dahil olduğu savaşların bitmesini istemeyen bir kesimin olduğunu belirterek silah baronlarını işaret etti. Fox News televiyonuna mülakat veren ABD Başkanı, kendisini ‘İran’a savaş açmaya zorlayanlara’ sitem etti. ‘Felaket’ olarak nitelendirdiği nükleer anlaşmadan çıkarak Tahran’a yaptırımları geri getirdiğini anlatan Trump, İran’ı ekonomik olarak felakete götürdüğünü, ancak İran’la savaşa girmek istemediğini dile getirdi.

LOBİYİ İŞARET ETTİ

Sunucunun, “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. Askerlerimiz halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar” yanıtını verdi. Suriye’den Amerikan askerlerini çekmek istediğinde karşılaştığı baskıyı aktaran Trump, “Suriye’den askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi. Bir grup var, ‘asker-endüstri kompleksi’ deniliyor. Onlar hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar, sürekli savaş istiyorlar. Hayır ben savaş istemiyorum” ifadelerini kulandı. ‘Askeri-endüstriyel kompleks’ terimi ABD’nin eski Başkanı Eisenhower tarafından silah baronları için kullanılıyordu.

Müzakere yok direniş var

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani müzakere ve diplomasiden yana olduğunu ancak mevcut şartların buna uygun olmadığını söyledi. Başkent Tahran’da Şii din adamlarıyla bir araya gelen Ruhani, müzakere ve diplomasi taraftarı olduğunu ancak bugünkü şartların müzakere değil direniş ve mücadele şartları olduğunu söyledi. ABD yaptırımlarına karşı halk ve ülkeyi yönetenler arasında görüş ayrılığı olmadığını dile getiren Ruhani, geçen yıl BM toplantısı esnasında 5 büyük ülke liderinin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için aracı olduğunu ifade ederek, “ABD Dışişleri Bakanlığı 8 defa müzakere talebinde bulundu. Bugünkü şartlar hiçbir şekilde müzakere şartları değil, direniş ve mücadele şartlarıdır” şeklinde konuştu.