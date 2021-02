Silah lobisinin en büyük kabusu... Biden savaş açıyor: Silah satışları patlayacak

01 Şubat 2021 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:43

ABD 2020 yılında da bireysel silahlanmada dünyanın lider ülkesi olmayı sürdürdü.

FBI tarafından yayınlanan verilere göre , geçtiğimiz yıl rekor sayıda artışın ardından 2020'de satılan silah sayısı 40 milyona yaklaştı. Son 12 yılda ise toplam rakam 372 milyonu geçti. Ancak bu rakamlar sadece yasal olarak yapılan satışları gösteriyor.

Uzmanlara göre silah satışlarının artmasında birden fazla durum söz konusu.

Trump döneminde silah lobilerine yönelik adım atılmaması, Cumhuriyetçilerin silah satışını zorlaştıran kararları veto etmesi, koronavirüs salgınının tetiklediği korku ve belirsizlik, geçen yaz yaşanan ırksal adaletsizlik protestoları ve 2020 Başkanlık seçimlerinde yükselen tansiyon, satışların patlamasındaki ana etkenler oldu.

SİLAH LOBİSİNİN KABUSU BİDEN'IN REFORMU

TRT Haber'in haberine göre, silah satış grafiğindeki yükselmenin 2021 yılında da süreceği tahmin ediliyor. Bu tahminin ana nedeni ise ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın silah reformu.

Biden yönetiminin silah lobilerini karşılarına alan reform planında, saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli silah dergilerinin satışının yasaklanması, tüm silah satışları için geçmişe yönelik kapsamlı kontrollerin yapılması var.

Silah güvenliği grupları tarafından desteklenen süreç, ABD basınında silah lobilerinin en büyük kabusu olarak yorumlanıyor.

Tahminler, Biden'ın reformu devreye girene kadar, silah satışlarının daha da artacağı yönünde.

CUMHURİYETÇİLERİN GÜÇ KAYBI, SİLAH LOBİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

ABD'nin önde genel silah lobileri arasında Ulusal Tüfek Birliği (National Rifle Association – NRA) yer alıyor.

Birlik, Amerikan Sivil Savaşı’nda aslen Kuzey ordusundaki “zayıf nişancılığı” geliştirmek için 1871’de kurulmuştu. Ancak 1970'lerden sonra sivillerin silah edinebilme özgürlüğünün bayraktarlığını üstlenmeye başladı.