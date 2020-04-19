'Silah tüccarları engel oluyor' demişti! S-400 raporunu sundular

star.com.tr 19 Nisan 2020 Pazar 20:58 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 20:58

İran Devrim Muhafızları'na Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından düzenlenen saldırı sonucu öldürülmesi, İran ve ABD arasındaki gerilimi had safhaya çıkardı.

İran, misilleme yeminlerinin ardından, saldırının düzenlediği Irak'taki bağlı örgütler üzerinden ABD askerlerinin bulunduğu üslere füze saldırıları düzenledi.

Öte yandan Irak Parlamentosu, ülkenin ABD ile İran'ın arasında yaşanacak olası çatışmaların merkezi olabileceğinden endişe duyarak, yabancı güçlerin ülkeden çıkmasını talep eden bir karar aldı. Buna rağmen ülkedeki koalisyon güçlerinden bazı küçük askeri gruplar hariç, kimse çekilme talebine olumlu yanıt vermedi. Hatta ABD, Irak'ın bu konuda ısrarını sürdürmesi halinde, yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

KENDİ BAŞININ ÇARESİNE BAKMA ÇALIŞMALARI

Irak Parlamentosu, 8 Ocak'ta talep edilen 'çekilme' kararının işe yaramadığını görünce, Rusya ile S-400 savunma sistemlerinin alımı için görüşmelere başladı.

Ancak ABD'li makamlar, bu hamleye de karşı çıkarak Irak'ın S-400 alması halinde, ülkeye sağlanan 250 milyon dolarlık yardımı kesme tehdidinde bulundu.

Son olarak Irak Parlamento Güvenlik ve Savunma Komitesi, 18 Nisan'da S-400'lerin alım talebine ilişkin raporu, Başbakan Adil Abdülmehdi'ye sundu.

El Sabaah'a konuşan komite üyesi Badr el-Ziyadi şu ifadeleri kullandı:

Konu zaten Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'ndaki ilgili makamlarla tartışıldı ve şimdi başbakanla mutabık kalma aşaması bekleniyor. Böyle sofistike bir sistem edinme için, Batı blokuna güvenmeyeceğiz. Ancak Doğu blokuna silahları almak için, kaynakları çeşitlendirmek için eğildiğimizde, büyük finansal tahsisler ve siyasi bir karar gerekiyor.

Ziyadi daha önce, Bağdat'ın diğer devletlerle silah anlaşması imzalama girişimlerinin baskı altına alınmaya çalıştığı yönündeki kaygılarını dile getirdi.

SİLAH ANLAŞMALARINI ENGELLEYEN ABD, İSRAİL VE SİLAH ŞİRKETLERİ

Ziyadi geçen ay, ABD ve İsrail silah şirketlerinin Irak'ı, diğer ülkelerle askeri teçhizat satın almak için pazarlık yapmaktan kaçınmaya çağırdığını açıkladı.

18 Mart'ta El-Maalomah'a konuşan Ziyadi, 'Irak'ın gelişmiş ülkelerden silah satın almak için sözleşmeler yapmasını engellemeye çalışan şirketler ve tüccarlar var." dedi.

Ziyadi 20 Ocak'ta, Bağdat'ın güvenliğini olası saldırılar karşısında artırmak için, gelişmiş hava savunma füze sistemlerinin tedarikini müzakere etmek üzere bazı ülkelere yetkiler göndermeyi başardıklarını söylemişti.

El Sabaah'da Ziyadi'nin açıklaması şöyle hatırlatıldı:

Heyetler, Irak'ın hava sahasını korumak için modern sistemlerin satın alınması konusunda müzakere etmek üzere Rusya, Çin ve Ukrayna gibi ülkeleri ziyaret etmeyi planlıyor Irak parlamentosu şu anda gelişmiş ülkeleri ziyaret etmek ve gelişmiş silahların tedarikiyle ilgili sözleşmeler imzalamak için ortak bir yürütme ve yasama heyeti oluşturuyor

'ABD BİRÇOK KEZ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Ocak 2020'de The Wall Street Journal, Irak parlamentosunun Güvenlik ve Savunma Komitesi üyesi Karim Elaivi'ye dayandırdığı haberinde, Bağdat'ın Rus S-400 füze sistemleri satın almayı düşündüğü, ancak ABD'nin desteğini kaybetme endişesi taşıdığını belirtmişti.

WSJ'nin haberinde Elaivi'nin şu sözlerine yer verilmişti:

'Rusya ile S-400 füzeleri hakkında konuşuyoruz ancak henüz hiçbir sözleşme imzalanmadı. Özellikle de Amerikalılar uygun silahları almamıza yardım etmeyerek bizi birçok kez hayal kırıklığına uğrattıktan sonra, bu sistemleri almamız gerekiyor.'

Bu açıklamaları doğrulayan bir diğer komite üyesi Abdul Halik el-Azzavi, Hareket, 'Başbakan'a istediği herhangi bir ülkeden hava savunma silahlarını alma yetkisi verildi. Rusya ya da herhangi bir ülkeden silah alması için para harcaması için yetki verildi.' dedi.

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