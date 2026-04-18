Silah ve mühimmata çok ihtiyaçları var! Bakan Budrys: Türkiye ile işbirliğimiz harika

Budrys, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Siyasi ilişkiler açısından (Türkiye ile) harika işbirliğimiz var. Ortak güvenlik çıkarlarımız var, bu da bizi iyi NATO müttefikleri yapıyor." diye konuşan Budrys, savunma ve teknoloji alanlarında işbirliği ihtiyacının arttığına dikkati çekti.

Budrys, iki ülkedeki firmaların işbirliğini desteklediklerini vurgulayarak, bu konuda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısı yapacaklarını ifade etti.

"Litvanya'da silah ve mühimmata büyük ihtiyacımız var." diyerek bu konuda harcamalarını artırdıklarını söyleyen Budrys, çok alım yaptıklarını, endüstrilerini artırmak istediklerini dile getirdi.

Budrys, "Avrupa'nın güvenliği için NATO en önemli bloklardan biri. Bu da yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsamaması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

AB üye ülkesi olmayan İngiltere, Norveç ve Türkiye'nin de NATO üyeleri olduğuna dikkati çeken Budrys, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin ardından Ukrayna'yı bu güvenlik sistemine "dahil etme" çağrısında bulunarak, "Ukrayna zaten Avrupa için güvenlik sağlayıcı konumunda çünkü onlar Rusya güçlerinin Batı'ya daha ilerlemesini durduranlar." ifadesini kullandı.

Budrys, AB'nin yeni girişimlerinde kendi içine kapalı olmaması ve NATO ülkelerinin bu girişimlere dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Güçlü tutumlar, güçlü kabiliyet, güvenilir caydırıcılık olmadan siyasi ve ekonomik çıkarlar ile gücü dünyanın geri kalanına yansıtamayacağımızı anlıyoruz." diye konuştu.

Orta Doğu'da istikrarın sağlanması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanması gibi konularla ilgilendiklerini dile getiren Budrys, "Aksi halde devamlı kriz içinde olacağız ve her zaman krizle mücadele konusunda iyi değiliz." dedi.

- ADF DÜNYANIN DÖRT YANIYLA BAĞLANTI KURMAK İÇİN ÖNEMLİ

Budrys, ADF'nin çok sayıda insanı bir araya getirdiğini, buna benzer bir ortamın ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda görüldüğünü aktararak, forumun Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika gibi farklı bölgelerle bağlantı kurmak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

"Uluslararası sistemin ana ilkesi olarak toprak bütünlüğünü korumanın önemini yinelememiz gerekiyor. Aynı şey egemenlik için de geçerli." diye konuşan Budrys, bu konuda ihlallerden kaçınılması gerektiği çağrısında bulundu.