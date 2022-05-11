Silahlı çetelerce rehin alınan Nijeryalı 15 kişi kurtarıldı

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu A. Abiodun, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Rafi bölgesinde saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Abiodun, saldırının ardından düzenlenen operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 15 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 3 silahlı çete üyesinin yaralı kaçtığını aktaran Abiodun, çetelere ait 2 motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Abiodun, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.